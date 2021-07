הממשלה אישרה: חברות רב-לאומיות יחויבו בדיווח מס

▪ ▪ ▪

הממשלה אישרה את הצעת שר האוצר אביגדור ליברמן לקדם



המידע שתקבל ישראל יועבר למדינות נוספות שהן צד להסכם בינלאומי. ישראל בתמורה תקבל מידע על ישויות בקבוצות אלו הפועלות בשטחה. הדבר יאפשר לרשויות מס בארץ ובעולם לקבוע טוב יותר את מחירן של עסקות בין צדדים קשורים בקבוצה, וכתוצאה מכך את המס המתחייב בשטחה של כל מדינה.



צעד זה הקרוי Country by Country report מיישם את אחת מהמלצות ה- OECD יחד עם מדינות ה- G-20, במסגרת פרויקט Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), אשר נועד להתמודד עם שחיקת המס בשל הסטת רווחים בין מדינות, על-ידי תאגידים רב־לאומיים.



הצעת חוק זו אושרה בתחילת 2017 בקריאה ראשונה, אך לא קודמה מעבר לכך.

לצד דיווח Country by Country מוצע בהצעת החוק לקבוע חובות על ישויות בקבוצה רב-לאומית לצורך פיקוח יעיל יותר על מחירי העסקות שלהן.