קנאשור נכנסת לבתי המרקחת של רשת Be של שופרסל חברת קנאשור, העוסקת בהפצה ומו"פ של מוצרי קנביס רפואי, מעדכנת על חתימת הסכם הפצה עם רשת Be של שופרסל. במסגרת ההסכם, מוצרי הקנביס של החברה יופצו ברשת Be של שופרסל, ופריסת מותגי החברה - אינדור, סלקט ודרופ, תורחב באופן משמעותי.

מירב ארד | חדשות