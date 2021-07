קנאשור נכנסת לבתי המרקחת של רשת Be של שופרסל

▪ ▪ ▪

חברת קנאשור, העוסקת בהפצה ומו"פ של מוצרי קנביס רפואי, מעדכנת על חתימת הסכם הפצה עם רשת Be של שופרסל. במסגרת ההסכם, מוצרי הקנביס של החברה יופצו ברשת Be של שופרסל, ופריסת מותגי החברה - אינדור, סלקט ודרופ, תורחב באופן משמעותי.



במקביל לחתימה על ההסכם, מפרסמת החברה כי היא צופה מכירות של כ-24.2 מיליון שקל מיוני ועד סוף 2021. החברה צופה מכירות של כ-34 מיליון שקל בשנת 2021.



רן עמיר, מנכ"ל קנאשור, אומר כי: "ההסכם עם רשת Be של שופרסל מהווה צומת משמעותי עבורנו, ומרחיב את יכולת הגעתנו אל המטופלים. בנוסף, אנו שמחים לעדכן על הצמיחה העקבית בהכנסותינו, מ-1.4 מיליון שקל בחודשים ינואר-פברואר, ל-6.6 מיליון שקל באפריל ומאי.

בסך, הכל רשמנו מכירות של כ-9.8 מיליון שקל בינואר-מאי".