גלנט: רשות פלשתינית חזקה היא אינטרס ביטחוני ישראלי

عليهم رحمة الله. نحب الحياة اذا ما استطعنا اليها سبيلاً

יהי זכרם ברוך.אנו נאהב את החיים אם נמצא דרך אליהם



We love life if we can find a way to it



Allah yerhamhom RIP https://t.co/aui5ZyjRu0