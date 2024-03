Colombian President Gustavo Petro delivers a speech during swearing-in ceremony for newly appointed Attorney General Luz Adriana Camargo at the Presidential Palace in Bogota, Colombia, Friday, March 22, 2024. (AP Photo/Fernando Vergara) זו אינה הפעם הראשונה שבה פטרו תוקף את ישראל בעקבות מלחמתה נגד חמאס. ב-15 באוקטובר, ימים ספורים אחרי מתקפת הטרור של חמאס, השווה פטרו את התקפות צה"ל ברצועת עזה במהלך מלחמת חרבות ברזל לשואה. בעקבות דברים אלה השעתה ישראל את הייצוא הביטחוני לקולומביה וזימנה את שגרירת קולומביה בישראל לשיחת נזיפה. ביום העשירי למלחמה גירשה קולומביה את שגריר ישראל משטחה וב-1 בנובמבר 2023 הוחלט בקולומביה להחזיר את השגרירה מישראל.