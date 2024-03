דניאל כהנמן, חתן פרס נובל לכלכלה, נפטר בגיל 90

כהנמן נולד במארס 1934 בתל אביב, כאשר אמו ביקרה קרובי משפחה. הוא היה צאצא למשפחת רבנים ידועה בליטא, שהידוע מבין בניה היה הרבה יוסף שלמה כהנמן, שחידש את ישיבת פוניבז' בבני ברק לאחר השואה. הוריו גרו בפריז ובזמן הכיבוש הגרמני הוא התחבא עימם ועם אחותו. אביו נפטר בשנת 1944, וכעבור שנתיים עלו דניאל ואמו לארץ ישראל.



כהנמן למד בבית הספר התיכון שליד האוניברסיטה העברית, ובשנת 1954 קיבל תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמתמטיקה באוניברסיטה זו. בשנת 1955 הוא התגייס לצה"ל ושירת כפסיכולוג ביחידה לפסיכולוגיה, פיתח את מבחני הקב"א (קבוצת איכות) ועסק בתכנון מבדקים לקורס קצינים. ב-1958 החל בלימודי דוקטורט בפסיכולוגיה באוניברסיטת קליפורניה בברקלי, אותם סיים בשנת 1961. לאחר קבלת תואר דוקטור חזר לישראל והצטרף לסגל המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית. בתחילת שנות ה-1970 היה שותף בצוות חשיבה שעסק במשא ומתן בנושא הסכמי הביניים בסיני, ותרם ממומחיותו בהקשר זה.



בשנת 1978 עבר כהנמן לאוניברסיטת בריטיש קולומביה בקנדה, ב-1986 עבר לברקלי, וב-1993 עבר לאוניברסיטת פרינסטון, שם לימד וחקר עד פרישתו. משנת 2000 היה חבר גם במרכז לחקר הרציונליות שבאוניברסיטה העברית. בתקופה זו החל לשתף פעולה עם כלכלנים, במיוחד עם ריצ'רד תאלר, ולפתח את המחקר בתחום הכלכלה ההתנהגותית.



באוניברסיטה העברית החל כהנמן לחקור, עם עמיתו עמוס טברסקי, תהליכי קבלת החלטות ושיפוט סובייקטיבי בתנאים של אי-ודאות. המאמר החשוב הראשון שהשניים פרסמו ראה אור בכתב העת Science בשנת 1974. ב-1979 פרסמו השניים בכתב העת Econometrica את מאמרם פורץ הדרך בנושא תורת הערך, אותו פיתחו כחלופה לתורת התועלת, Prospect theory: An analysis of decisions under risk. מאמרם המשותף החשוב והמפורסם ביותר פורסם בירחון Science בשנת 1981, וכותרתו "מיסגור החלטות והפסיכולוגיה של בחירה". בשנת 1982 ראה אור ספרו "שיפוט בתנאי חוסר ודאות" אותו כתב יחד עם טברסקי ופול סלוביק.



את פרס נובל לכלכלה קיבל כהנמן על המחקר שערך יחד עם טברסקי (שכבר לא היה אז בחיים ולכן לא זכה בפרס גם הוא) על "הכרעה בתנאי אי ודאות". השניים עסקו בפסיכולוגיה חברתית והמחקר השפיע על אופן פעולתם של כלכלנים. כהנמן נהג לציין בהומור, כי זכה בפרס החשוב ביותר בעולם בתחום הכלכלה למרות ש"מעולם לא למד קורס בכלכלה". הוא זכה בשורה ארוכה של פרסים בינלאומיים יוקרתיים נוספים, כולל מדליית החירות הנשיאותית (מידי

פרופ' דניאל כהנמן, חתן פרס נובל לכלכלה בשנת 2002, נפטר (27.3.24) - שבועיים לאחר יום הולדתו ה-90. כהנמן היה פסיכולוג קוגניטיבי ישראלי-אמריקני, אשר כתב מחקרים פורצי בתחומי השיפוט וקבלת ההחלטות, היוריסטיקה וכלכלה התנהגותית. את המחקרים שהעניקו לו את פרס נובל החל כהנמן כאשר נמנה על סגל האוניברסיטה העברית. ברק אובמה ב-2013 - העיטור האזרחי הגבוה ביותר בארה"ב).