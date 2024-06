בכל רחבי העולם צופי טלוויזיה בשידורים על גבי האינטרנט חווים שיהוי בצפייה של כדקה ולפעמים אף יותר. לכן yes פיתחה את yes+LIVE - טכנולוגיה ראשונה מסוגה בעולם ופורצת דרך המאפשרת לצופים לצפות בשידורים חיים בזמן אמת וללא שיהוי כך שלמעשה לקוחות yes+ יהיו היחידים בארץ שיוכלו לצפות במשחקים המשודרים על גבי האינטרנט ללא שיהוי.



חברת yes מודיעה כי לקוחות +yes יוכלו ליהנות מכלל משחקי היורו בערוצי הספורט של צ'רלטון ובכאן 11 בשידור ישיר וללא שיהוי באמצעות טכנולוגיית yes+LIVE הייחודית שפיתחה החברה. לקוחות +yes יוכלו לצפות במשחקים ללא שיהוי ובאיכות HD בערוצי ספורט1, באפיק 511.בכל רחבי העולם צופי טלוויזיה בשידורים על גבי האינטרנט חווים שיהוי בצפייה של כדקה ולפעמים אף יותר. לכן yes פיתחה את yes+LIVE - טכנולוגיה ראשונה מסוגה בעולם ופורצת דרך המאפשרת לצופים לצפות בשידורים חיים בזמן אמת וללא שיהוי כך שלמעשה לקוחות yes+ יהיו היחידים בארץ שיוכלו לצפות במשחקים המשודרים על גבי האינטרנט ללא שיהוי."אירועי הספורט הגדולים בעולם, ביניהם גם משחקי היורו, מושכים קהל צופים רחב ולראייה - 46% מלקוחות yes צפו בגמר יורו 2020", אמר דרור בהט , סמנכ"ל השיווק של yes. "טכנולוגיית yes+LIVE אותה פיתחנו מאפשרת לנו להבטיח ללקוחותינו את חווית הצפייה הטובה והמתקדמת ביותר בישראל וללא שיהוי - דבר קריטי בטח באירוע ספורט כדוגמת היורו".