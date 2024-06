מועצת רשות המים: תעריף המים יעלה בחודש הבא ב-1.6%

חברת yes מודיעה כי לקוחות +yes יוכלו ליהנות מכלל משחקי היורו בערוצי הספורט של צ'רלטון ובכאן 11 בשידור ישיר וללא שיהוי באמצעות טכנולוגיית yes+LIVE הייחודית שפיתחה החברה. לקוחות +yes יוכלו לצפות במשחקים ללא שיהוי ובאיכות HD בערוצי ספורט1, באפיק 511.