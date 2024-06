זהו מכרז ההפעלה הגדול ביותר שפורסם במדינת ישראל, ומתוכו ייבחר זוכה אחד אשר יהיה אחראי על תפעול הקווים לתקופה של עשר שנות הפעלה. הזוכה יצטרף לתבל מפעילת הקו אדום.



היקף ההתקשרות מוערך במאות מיליוני שקלים למשך תקופת ההתקשרות והוא כולל תקופת הערכות, גיוס כוח אדם והכשרות של פונקציות ליבה בתחום הפעלת מערכות הסעת המונים ורק"ל, ומוכנות להפעלת מערך הרק"ל במטרופולין בסנכרון עם זכייני הקמת קווי הרק"ל הירוק והסגול.



החברות המציעות:

Nateev Express- Public Transportation Ltd. + Superbus & Co., Limited Partnership Dan Public Transportation Company Ltd. + Marfina S.L. Metropoline Public Transport Ltd + China Civil Engineering Construction Corporation Ltd. Shapir Civil & Marine Engineering Ltd. + Construcciones Y Auxiliar De Ferrocarriles S.A. Electra Afikim Ltd. Egged Holding Ltd.

לגבי הקבוצות הבינלאומיות, המעטפות עדיין לא נפתחו ושמות המגישים נרשמו כפי שהוגשו. לכל קבוצה אמור להיות שותף בינ"ל שמופיע בפרטי ההצעה והשם יתפרסם בהמשך.



, מנכ"ל נת"ע: "מכרז זה הינו ציון דרך משמעותי בהקמת מערכת הרק"ל בגוש-דן, אנו בנת"ע שבעי רצון ממספר ורמתם המקצועית של המתמודדים המעידים יותר מהכל על האמון במערכת הרק"ל הישראלית בפרט ובמשק הישראלי בכלל, בעיקר בתקופה מאתגרת זו".



הקו הירוק מחבר את המטרופולין מחולון וראשון לציון בדרום ועד הרצליה בצפון, דרך ת"א-יפו. אורכו 39 ק"מ, ובו 62 תחנות.



הקו הסגול, שאורכו 27 ק"מ יעבור בין שש רשויות: ת"א-יפו, רמת גן, קריית אונו, גבעת שמואל, אור יהודה ויהוד מונוסון.

