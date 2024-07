הקישוריות האווירית באירופה נמוכה ב-14% מהרמה טרום המגיפה

המחקר מצביע על שיפור קל ביחס לנתוני השנה שעברה (ירידה של 16% ב-2023), אך עומד בניגוד חד לכמות הנוסעים, שמתקרבת להתאוששות מלאה. אי-התאמה זו מצביעה על פחות אפשרויות שהפכו ליקרות יותר עבור צרכנים וקהילות.



אוליבייה ינקובק, מנכ"ל ACI אירופה: "מכיוון שכל עלייה של 10% בקישוריות האווירית מניבה עלייה של 0.5% בתוצר לנפש, אין ספק שיש לכך חלק חיוני בתחרותיות - בין אם זה ברמה המקומית, הלאומית או האירופית - ומאפשרת מפתח של לכידות".



"משמעות הדבר היא שקובעי המדיניות שלנו חייבים להתייחס למספר הגורמים שיעצבו עוד יותר את הקישוריות האווירית של אירופה, כולל פעולה אקלימית, התקדמות טכנולוגית וגיבוש חברות תעופה", הוסיף ינקובק.



דוח קישוריות תעשיית התעופה לשנת 2024 מגלה שבעוד שהקישוריות האווירית הכוללת בשווקי



הקישוריות ברוסיה נמוכה ב-43% מהרמות שלפני המגפה, ובלארוס יורדת ב-87%. ישראל (ירידה של 42%) ספגה אבדות גדולות עקב מלחמת ישראל-עזה המתמשכת.



בתוך האיחוד האירופי: יוון (+22%), איסלנד (+7%) ופורטוגל (+4%) חרגו מרמות הקישוריות שלפני המגפה. עם זאת, פינלנד (-37%), שוודיה (-31%) וסלובניה (-29%) נמצאות בפיגור.



מבין השווקים הגדולים, ספרד (2%-) מובילה בהתאוששות, ואחריה בריטניה (12%-), צרפת (15%-) וגרמניה (24%-). בשווקים שאינם באיחוד האירופי, אלבניה (+55%), אוזבקיסטן (+29%) וטורקיה (+24%) דיווחו על הביצועים הטובים ביותר.



נמל התעופה של איסטנבול (IST) שומר על המקום הראשון ומראה עלייה של 9% מאז 2019. אמסטרדם סכיפהול ולונדון הית'רו עוקבות אחריהן. מלבד IST, רק שישה שדות תעופה אחרים מתוך ה-20 המובילים התאוששו או עברו את הרמות שלהם לפני המגפה. אתונה עולה ב-17%; פלמה דה מיורקה עולה ב-8%; דבלין, איסטנבול-סביהה גוצ'ן וליסבון עולות כל אחת ב-3%; ורומא פיומיצ'ינו עומד על 0%.



לעומת זאת, תנועת הנוסעים באזור במהלך שנת 2024 צפויה לעלות על רמות 2019 ב-3.2%. דוח נפרד שפורסם על-ידי ועדת הנסיעות האירופית (ETC) ב-2 ביולי מצא "עלייה בולטת" בהתעניינות בנסיעות בקרב האירופים לחודשים יוני-נובמבר 2024, המסמן עלייה של 6% בהשוואה לשנה שעברה. "נראה שמגמות הנסיעות שלאחר המגפה מתגבשות, ומספקות יציבות מבורכת לתעשיית התיירות", אומר נשיא ETC מיגל צאנז.

