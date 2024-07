אילון: אלוביץ היה אופטימי כאשר נתניהו התמנה לשר התקשורת

אילון דחף צלמים

רון אילון , אלוף-משנה במילואים, הגיע במדים לעדותו במשפט נתניהו ודרש שלא לצלם אותו, בנימוק שהוא עלול להיעצר בחו"ל. זאת, למרות שקיימות תמונות רבות שלו מתקופתו כמנכ"ל yes ולמרות שלא היה חייב להגיע במדים. אילון אף התעמת פיזית עם כמה מן הצלמים ודחף אותם - אירוע חסר תקדים במשפט זה.



אילון אמר כי אלוביץ ריכז בידיו את נושא הרגולציה של בזק, וכאשר היה יו"ר החברה - הוא היה למעשה המנכ"ל שלה.



"זה תהליך כמעט טכני, בזק החזיקה במשך שנים ב-50% ממניות yes. הם רצו שבזק הקווית תקבל על עצמה מגבלות רגולטוריות נוספות כתנאי לאישור המיזוג. מועצת הכבלים והלווין במשך תקופה ארוכה בכלל לא קיבלה את הפנייה; מי שטיפל בזה היה מנכ"ל משרד התקשורת [



לגבי הפניות לנתניהו לאחר שנטל את תיק התקשורת אמר אילון: "אני לא זוכר את הסיבה הספציפית לעיתוי לכל מכתב; אני יודע שהיה דד-ליין לביצוע העסקה. חילופי שרים גרמו לכך שנפנה שוב וכעת פנינו לנתניהו; אולי השר החדש יענה. מעבר לזה אני לא זוכר. שאול היה מעורב בזה במידה רבה. הוא ניהל את העיתוי, ואני הבנתי משאול ואורגנים אחרים בבזק שזה דחוף וחשוב". בחקירתו אמר אילון, כי שאול ישב על צווארו ודחק בו לקדם את המיזוג.



אילון הוסיף: "השינויים במשרד התקשורת [מינויו של נתניהו] יצרו אווירה חיובית בבזק ואצל שאול, שאולי אפשר יהיה להתקדם באישור המיזוג". עם זאת, אילון שב ואמר שהבעיה המרכזית הייתה שהבקשה לא הגיעה לרשות הכבלים, והשינוי היה עם מינויה של יפעת בן-חי שגב ליו"ר המועצה.



התובעת, ניצן וולקן: "עד כמה אלוביץ קשר בעיניך בין זכייתו של נתניהו בבחירות לבין העברת השליטה?" אילון: "לא במפורש; הייתה אווירה כללית במסדרונות שעכשיו יש עם מי לעבוד". בחקירה במשטרה אמר אילון, כי "שאול סבור שנתניהו יעזור לו. הוא סבור שביבי יותר קשוב, תמו הימים הלא-טובים... ברגע שביבי נבחר מחדש, הייתה לשאול הרגשה שהדברים שוב יזרמו".



בהמשך אמר אילון: "אני מקבל אווירה טובה משאול, הוא בחור מאוד מאוד אופטימי, הוא חושב שיש שינוי. לא שמעתי ממנו אמירה ש'הדברים סגורים ועכשיו ראש הממשלה יעשה הכל בשבילנו'. זו רוח הדברים, זה לא מידע מוצק. תחושה טובה, סוף-סוף יש שינוי והדברים ישובו". לגבי הסיקור של נתניהו באתר וואלה, העיד אילון על שיחותיו עם המנכ"ל דאז,



בחקירה נגדית לסניגורם של שאול ו



כאשר בנימין נתניהו נטל לעצמו את תיק התקשורת לאחר בחירות 2015, השתררה בצמרת בזק - ובמיוחד אצל שאול אלוביץ - אופטימיות בדבר בסיכוי לאישור המיזוג בינה לבין חברת yes שהייתה בבעלותה החלקית. כך העיד (8.7.24) מנכ"ל yes דאז, רון אילון , במשפט נתניהו. אילון הוא גם נאשם בתיק בזק המתנהל במקביל.אילון אמר כי אלוביץ ריכז בידיו את נושא הרגולציה של בזק, וכאשר היה יו"ר החברה - הוא היה למעשה המנכ"ל שלה. סטלה הנדלר , הסביר, הייתה מנכ"ל בזק קווי. בהתייחסו לאישור המיזוג אמר אילון, כי "התהליך היה מאוד ארוך ובעיני חריג לרעה, כאשר פונים ל[שר דא] גלעד ארדן ביולי 2014 ואין תשובה."זה תהליך כמעט טכני, בזק החזיקה במשך שנים ב-50% ממניות yes. הם רצו שבזק הקווית תקבל על עצמה מגבלות רגולטוריות נוספות כתנאי לאישור המיזוג. מועצת הכבלים והלווין במשך תקופה ארוכה בכלל לא קיבלה את הפנייה; מי שטיפל בזה היה מנכ"ל משרד התקשורת [ אבי ברגר ]".לגבי הפניות לנתניהו לאחר שנטל את תיק התקשורת אמר אילון: "אני לא זוכר את הסיבה הספציפית לעיתוי לכל מכתב; אני יודע שהיה דד-ליין לביצוע העסקה. חילופי שרים גרמו לכך שנפנה שוב וכעת פנינו לנתניהו; אולי השר החדש יענה. מעבר לזה אני לא זוכר. שאול היה מעורב בזה במידה רבה. הוא ניהל את העיתוי, ואני הבנתי משאול ואורגנים אחרים בבזק שזה דחוף וחשוב". בחקירתו אמר אילון, כי שאול ישב על צווארו ודחק בו לקדם את המיזוג.אילון הוסיף: "השינויים במשרד התקשורת [מינויו של נתניהו] יצרו אווירה חיובית בבזק ואצל שאול, שאולי אפשר יהיה להתקדם באישור המיזוג". עם זאת, אילון שב ואמר שהבעיה המרכזית הייתה שהבקשה לא הגיעה לרשות הכבלים, והשינוי היה עם מינויה של יפעת בן-חי שגב ליו"ר המועצה.התובעת, ניצן וולקן: "עד כמה אלוביץ קשר בעיניך בין זכייתו של נתניהו בבחירות לבין העברת השליטה?" אילון: "לא במפורש; הייתה אווירה כללית במסדרונות שעכשיו יש עם מי לעבוד". בחקירה במשטרה אמר אילון, כי "שאול סבור שנתניהו יעזור לו. הוא סבור שביבי יותר קשוב, תמו הימים הלא-טובים... ברגע שביבי נבחר מחדש, הייתה לשאול הרגשה שהדברים שוב יזרמו".בהמשך אמר אילון: "אני מקבל אווירה טובה משאול, הוא בחור מאוד מאוד אופטימי, הוא חושב שיש שינוי. לא שמעתי ממנו אמירה ש'הדברים סגורים ועכשיו ראש הממשלה יעשה הכל בשבילנו'. זו רוח הדברים, זה לא מידע מוצק. תחושה טובה, סוף-סוף יש שינוי והדברים ישובו". לגבי הסיקור של נתניהו באתר וואלה, העיד אילון על שיחותיו עם המנכ"ל דאז, אילן ישועה : "הוא קיטר בכמה שיחות על לחצים שמופעלים עליו בידי שאול או סביבתו על איך הדברים מוצגים בוואלה".בחקירה נגדית לסניגורם של שאול ו איריס אלוביץ ז'ק חן , אישר אילון, כי אמר בחקירותיו ששאול הוא אדם אופטימי ללא תקנה. חן: "אמרת שהוא היה אופטימי גם כאשר ארדן נכנס לתפקיד. אתה לא יודע להצביע על שיחה קונקרטית" [עם תחילת כהונתו של נתניהו]. אילון: "מעבר לזה – לא". עוד טען חן ואילון אישר, כי החוקרים לא הציגו לו מסמכים מהותיים שהיו משנים את תשובותיו.