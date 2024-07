תכני סטינג פלוס של yes יהיו זמינים למנויי פרטנר

חברת שירותי הטלוויזיה והתקשורת yes חתמה על הסכם עם חברת פרטנר ולפיו יתאפשר לפרטנר לשווק למנוייה את תכני סטינג פלוס לצפייה בתכנים אודיו-ויזואליים, אשר יועמדו לרשותה.



על-פי ההסכם תהיה yes זכאית לתשלום חודשי, המבוסס על כמות מנויי פרטנר בשירות, אשר לא יפחת מסך של כ-5.3 מיליון שקל בצירוף מע"מ. עוד קובע ההסכם כי yes ופרטנר יפעלו על-מנת לקיים את מועד ההשקה המסחרית של השירות מוקדם ככל הניתן ובתוך תשעה חודשים ממועד חתימת ההסכם או מחלוף שישה חודשים ממועד אישור רשות התחרות להתקשרות בהסכם, לפי המאוחר שביניהם.



ההתקשרות בין הצדדים היא לתקופה של חמש שנים ממועד ההשקה המסחרית, כאשר פרטנר רשאית להאריך את תקופת ההסכם למשך שנה נוספת. עוד נקבע כי פרטנר תהיה רשאית להביא את ההסכם לידי סיום מוקדם, מכל סיבה, בהודעה מוקדמת של שישה חודשים. הודעה שכזאת תוכל להימסר רק אחרי שיעברו שלוש שנים ממועד ההשקה המסחרית.



בסיום תקופת ההסכם - או תקופת ההארכה ככל שאפשרות זו תמומש - תהיה פרטנר רשאית להמשיך ולספק את השירות בהתאם לתנאי ההסכם למשך תקופת מעבר שלא תעלה על 18 חודשים.



"להערכת החברה ו-yes התרומה בגין ההסכם לפעילות העסקית של קבוצת בזק אינה צפויה להיות מהותית. השלמת ההסכם וביצועו כפופים להתקיימותם של תנאים מתלים, הכוללים את אישור רשות התחרות כאמור ואישור בקשר עם קבלת האישורים הנדרשים ל-yes לצורך עמידתה בהתחייבויותיה לפי ההסכם. נכון למועד

זה אין ודאות כי ההסכם ייכנס לתוקפו בשים לב לצורך בהתקיימות התנאים המתלים", לשון ההודעה שפרסמה חברת בזק, החברה האם של yes.