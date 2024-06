מחיר הניצחון ומחיר התבוסה

הערות

1. בדומה לכך, ויתר אנוואר סאדאת על ניצחון-יתר ביום הראשון של מלחמת יום הכיפורים, ופקד על צבאו לא להתקדם אל מעֵבר לעשרת הקילומטרים שכבש ממזרח לתעלת סואץ. כך גם גולדה מאיר, שלא הרשתה לצה״ל להשמיד את הארמיות השנייה והשלישית המצריות ולהתקדם לקהיר, בימים האחרונים של אותה מלחמה. לכל אחד ממקבלי ההחלטות היו טעמים משלו להחלטה הזאת. אחת הסיבות לכך שגולדה מאיר מנעה ניצחון-יתר של צה״ל בסוף המלחמה, הייתה נטישת אופציית ההכרעה מצד הפיקוד הישראלי העליון, אחרי תבוסת צה״ל בניסיון ההכרעה שלו ב-8 באוקטובר (ראה להלן). סיבה נוספת: לחצים מצד ארה"ב ובייחוד מצד שר החוץ הנרי קיסינג'ר לסיים את המלחמה, כי באותו שלב השיגה ארה"ב את מטרת המלחמה שלה – להעביר את מצרים מחסות סובייטית לחסותה. ניצחונות-יתר היו תוצאות של מבצעים של אבירים צבאיים מעטים בהיסטוריה כאלכסנדר מוקדון, למשל. מנהיגים פוליטיים ואנשי הזרוע האידיאולוגית שמנגד פוחדים מניצחונות כאלה: הודות לניצחונות-יתר ביטלו יוליוס קיסר ונפוליאון את המשטרים הקודמים בארצותיהם. פחדוֹ של מנהיג פוליטי מפני אביר צבאי במחנהו אינו נופל מחששו מפני צבא האויב. זאת הסיבה ליחס המסויג של ממשלות מפא"י והמערך כלפי אריק שרון למרות שבעצמו היה חבר מפא"י.

2. מקורות לצליחת המאז: גינסבורג ג׳., ״התקפת פתע - 10 במאי 1940״, מערכות״ מס׳ 291, ינואר 1984, ו״תורת לחימה במבחן האש״, ״מערכות״, מס׳ 300–301, נובמבר-דצמבר 1985; דה-גול, ״המאבק לחרות״, תשכ״ב-תשכ״ה; דייסון ל. א., ״כך נפלה צרפת״, 1971; יאנג פ., ״מלחמת העולם 1939–1945״, 1969; פולר ג'., ״מלחמת העולם השנייה, 1939–1945", 1969; ״בליצקריג״, 1987; צ׳רצ׳יל וו., ״מלחמת העולם השנייה״, 1957–1961; שיירר ו., ״עלייתו ונפילתו של הרייך השלישי״, תשל״ו. Goutared, A., ״The Battle of France׳ 1940 1958 ׳״; Guderiaiv H., ״Panzer Leader״, 1952; Jackson, R., ״Air War Over France 1939-1940״, 1975; Lewin, R., ״Ronunel as Militaiy Commander 1968, ״; Macksey, K., Guderian": Panzer General", 1975; Manstein, E., ״Lost Victories 1958, ״; Messenger, C., ״Hie Art of Blitzkrieg״, 1976; Miksche F., “Blitzkrieg”״, 1941; Rogers, H., ״Tanks in Battle״, 1972.

3. תהילתו של מונטגומרי הייתה בנויה, במידה רבה, על מיתוסים שטופחו על-ידו, על-ידי אלן ברוק ועל-ידי ראש הממשלה, ווינסטון צ׳רצ׳יל. ראה להלן.

4. בפלישה לנורמנדיה היה קרוקר מפקד קורפוס.

5. שם, עמ' 173.

6. זאב ז'בוטינסקי. עורך ראשי: אריה נאור, ארץ-ישראל: כתבים /, מרכז מורשת מנחם בגין (ירושלים), מכון ז'בוטינסקי (תל אביב), תשע"ה 2015, עמ' 192–199.