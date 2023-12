יהודים בניו-יורק חשים ששוב אינם רצויים בה

ראש העירייה, אריק אדמס, ערך בשבוע שעבר מסיבת חנוכה בה השתתפו 40 קרובי משפחה של חטופים. אלון נמרודי, שבנו תמיר הוא בין החטופים, סיפר שקבוצה של מפגינים הקיפה את מכוניתו ליד האו"ם בצעקות From the river to the sea, Palestine will be free - הססמה האנטישמית הקוראת להשמדת ישראל. בריאן מק'נמארה נסע בתחתית כאשר על דש בגדו סיכת דגל ישראל; אישה כבת 30 לחשה לו בארסיות: "יהודי".



חלק מיהודי העיר חשים בלתי רצויים, ממשיך הטיימס. ברונפמן מוצאת את עצמה מתבוננת במהלכים במדרכות ותוהה האם מישהו מהם תלש את כרזות החטופים שנתלו ברחבי העיר. ברשת יש הטוענים כלפיה, שכאישה שחורה (ולמרות יהדותה) – היא אינה אמורה לתמוך בישראל. אין שום מקום להשוות בין מה שעובר על השחורים בארה"ב לבין מצבם של הפלשתינים; ההבדל לא יכול להיות גדול יותר, היא טוענת.



רגשות עזים מניעים גם את היהודים המותחים ביקורת על ישראל. בנר ראשון של חנוכה התאספו מאוד מפגינים בכיכר קולומבוס, למחות נגד מה שכינו "האלימות של המלחמה". שניים מהם אומרים, כי אינם משוכנעים שיש עלייה באנטישמיות ממש כמו עלייה בחשש מפניה, וטוענים שהדבר עלול להוביל לדחיקת הקולות התומכים בפלשתינים. שרה ארנטל, ילידת ישראל, אף מטילה על ההפצצות בעזה את רוב האחריות לעלייה באנטישמיות בארה"ב. תומכיה של ישראל בקהילה כמובן מתנגדים בתוקף.



היכולת לקיים חיים יהודיים בגלוי הייתה תועלת משנית מבחינתה של לולה מוזס, אשר עברה לניו-יורק לפני למעלה מ-70 שנה. בראש ובראשונה היא חיפשה ביטחון. כאשר ראתה את העיר משער הכניסה למהגרים באליס איילנד, מוזס התמלאה תקווה. היא הייתה אז בת 21, נשואה טרייה ובהריון. מוזס חיפשה התחלה חדשה אחרי השואה, בה נרצחו הוריה ואחיה ולאחר ששרדה חמישה מחנות ריכוז והשמדה.



מוזס ובעלה התיישבו בניו-יורק, אבל מאז 7 באוקטובר היא חשה פחות בנוח. "כאשר האנטישמיות משתוללת, אני חשה את הכעס וחוסר האונים שחשתי בתור ילדה בפולין", היא אומרת. מוזס מתמודדת כעת עם אותה שאלה שרדפה אותה בילדותה: "מדוע אתה שונא אותי? אני לא שונה ממך".