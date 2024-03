דונלד טראמפ איננו אדם דתי במיוחד, אם בכלל – וגם תומכיו מודים בכך. הוא הולך לכנסיות לצורך עצרות בחירות יותר מאשר לתפילות; לדבריו התנ"ך הוא הספר האהוב עליו, אבל באותה נשימה מזכיר את ספרו-שלו, "The Art of the Deal". אבל אתמול (26.3.24) – לאחר ששיווק מזכרות הנושאות את תמונת המעצר שלו, נעלי ספורט וכרטיסי משחק – הודיע טראמפ על יוזמה שמטרתה לקשר את עצמו עוד יותר לספר הקדוש של הנוצרים: תנ"ך "God Bless the USA", שחלק מההכנסות ממכירתו יגיעו לכיסו.



"שבוע קדוש שמח!", פתח טראמפ את הודעתו ברשת Truth Social שלו. "הבה נחזיר את אמריקה לתפילתה", הדהד את ססמתו – "הבה נחזיר את אמריקה לגדולתה". והמשיך: "כאשר אנו מתקרבים ליום שישי הטוב ולחג הפסחא. אני קורא לכם לרכוש עותק של תנ"ך God Bless the USA". המחיר: 59.99 דולר. לשם השוואה: באמזון אפשר לרכוש תנ"ך בסכומים שהחל מדולרים בודדים; הממוצע הוא פחות מ-30 דולר.



מה מיוחד בתנ"ך הזה? וושינגטון פוסט בדק ומצא: הוא מכיל לא רק את כתבי הקודש, אלא גם את החוקה, שבועת האמונים לארה"ב ולחן שכתב לי גרינווד לשיר הנושא את שמו של הספר. הספר אמור היה לצאת כבר ב-2021, אך תגובות נזעמות של כמה נוצרים בולטים בלמו את היוזמה.



באתר המשווק את הספר נאמר כי אף סנט מההכנסות לא ילך למימון פעילותו הפוליטית של טראמפ, אלא לשותפות CIC Ventures, "אשר זכיונה עשוי להסתיים או להישלל בהתאם לתנאיו". מיהי השותפות הזאת? המנהל שלה, הנשיא שלה, המזכיר שלה והגזבר שלה הוא דונלד טראמפ. היא נמצאת בבעלות מלאה של אחת הנאמנויות הנושאות את שמו, ואשר אליה זורמות הכנסות מנאומים של טראמפ.



אז אולי הכסף לא הולך במישרין לפעילות הפוליטית של טראמפ, אבל אין ספק שהוא הולך לכיסו – וכידוע, כסף אי-אפשר לצבוע; הכנסה פרטית אחת משחררת הכנסה פרטית אחרת לצרכים פוליטיים. וכל זה קורה כאשר טראמפ מצוי במצוקה כספית: הוא צריך להפקיד בתוך שבוע ערבות בסך 175 מיליון דולר בתיק ההונאה האזרחי, הפקיד כבר ערבות של 90 מיליון דולר בתיק ג'ין קרול, הקמפיין שלו מצוי בפיגור של עשרות מיליוני דולרים מול זה של ג'ו ביידן, והוא משתמש בכספי תרומות למימון הגנתו בשלל התיקים נגדו.



טראמפ עצמו מציג את היוזמה ככזו הבאה להגן על ערכיה הנוצריים של ארה"ב: "אנחנו בבוץ כי איבדנו את הדת", הוא אומר בסרטון המציג את התנ"ך החדש. לכל אמריקני צריך להיות תנ"ך בבית ולי יש הרבה. זה הספר האהוב עלי". הנוצרים נמצאים במתקפה ו"עלינו להגן על כל דבר התומך באלוהים", הוא מוסיף, כמו ברבים מנאומי הבחירות שלו – תוך התעלמות ממיליוני האמריקנים שאינם נוצרים.



חוץ מזה, מעיר הפוסט, הצירוף של החוקה לתנ"ך אולי יקסום לנוצרים השמרנים התומכים בטראמפ, אך ודאי שהיה צורם למחברי החוקה שהקפידו במיוחד על הפרדת דת ומדינה. וכאמור, גם תומכיו יודעים שהוא לא באמת דתי; בשנת 2015 הבהירה הכנסייה בה רשום טראמפ, שהוא איננו "חבר פעיל". אולי הדת מאוד חשובה לארה"ב, אך היא ממש לא חשובה למשפחת טראמפ.



מי שחושב שמדובר בעוד התקפה של השמאל הליברלי והחילוני, מוזמן לקרוא את האותיות הקטנות שבאתר – מציע הפוסט. "The God Bless The USA Bible מודפס במהדורה מוגבלת. רוב ההזמנות נשלחות בתוך ארבעה-שישה שבועות. ההזמנה שלך תישלח כאשר התנ"ך יהיה זמין, ונעשה מאמצים סבירים לספק את הזמנתך מהר ככל האפשר". התשלום, כמובן, הוא מראש.