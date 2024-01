שידורי רדיו במשדרי AM יאפשרו קליטה במקלטים

משדרי AM מאפשרים קליטת רדיו ממטולה עד באר שבע, לרבות בתוך מרחבים מוגנים ומקלטים, וזאת בשונה ממשדרי FM שמצריכים פיזור רחב של משדרים וקליטתם במרחבים מוגנים ומקלטים עלולה להיות מוגבלת.



לאחר ניסוי, שיימשך לאורך תקופת החרום, יופקו לקחים ויוטמעו בהמשך. לשאלות או לדיווח על פערי כיסוי, הציבור מוזמן לפנות למשרד התקשורת במוקד כוכבית 4928 או בדוא"ל .



השבוע החליטה ועדת התמיכות במשרד התקשורת להעניק תמיכה תקציבית עבור 65 רשויות מקומיות לשם חיזוק תשתיות התקשורת בכ-3,900 מקלטים ציבוריים שבתחומן. התמיכה תינתן למקלטים ברמת כשירות טובה ומעלה, בהתאם לסיווג פיקוד העורף.



התמיכה מגיעה בעקבות קול קורא ייחודי שהוכן בהיוועצות עם גורמי המקצוע בפיקוד העורף, רשות החרום הלאומית, משרד הפנים, מרכז השלטון המקומי ועובדים באגפי החרום ברשויות המקומיות, והוא נותן מענה לחיזוק התשתיות ברשויות מקומיות הנמצאות במרחק של עד 40 ק"מ מגבול הצפון; עד 40 ק"מ מגבול רצועת עזה; וביהודה ושומרון.



הרשויות המקומיות הזוכות יקבלו מימון של עד 90% מעלות המיזם. עם השלמת ביצוע הפעילות בפועל על-ידי הרשויות המקומיות והעברת אסמכתות על כך למשרד התקשורת, יועבר תשלום על היישום בהתאם למסגרת התמיכה ומספר המקלטים שאושר לכל רשות מקומית.



שר התקשורת,

משרד התקשורת בשיתוף רשות החרום הלאומית (רח"ל), גלי צה "ל וחברת בזק פעלו להשמשת יכולת שידור באמצעות משדרי AM, דרכם ניתן יהיה לקלוט את שידורי גלי צה"ל. המשדרים החלו לשדר (3.1.24) בתדר 1,287 קה"צ בחיפה ובמחוז הצפון ובתדר 945 קה"צ בין חיפה לבאר שבע.משדרי AM מאפשרים קליטת רדיו ממטולה עד באר שבע, לרבות בתוך מרחבים מוגנים ומקלטים, וזאת בשונה ממשדרי FM שמצריכים פיזור רחב של משדרים וקליטתם במרחבים מוגנים ומקלטים עלולה להיות מוגבלת.לאחר ניסוי, שיימשך לאורך תקופת החרום, יופקו לקחים ויוטמעו בהמשך. לשאלות או לדיווח על פערי כיסוי, הציבור מוזמן לפנות למשרד התקשורת במוקד כוכבית 4928 או בדוא"ל .השבוע החליטה ועדת התמיכות במשרד התקשורת להעניק תמיכה תקציבית עבור 65 רשויות מקומיות לשם חיזוק תשתיות התקשורת בכ-3,900 מקלטים ציבוריים שבתחומן. התמיכה תינתן למקלטים ברמת כשירות טובה ומעלה, בהתאם לסיווג פיקוד העורף.התמיכה מגיעה בעקבות קול קורא ייחודי שהוכן בהיוועצות עם גורמי המקצוע בפיקוד העורף, רשות החרום הלאומית, משרד הפנים, מרכז השלטון המקומי ועובדים באגפי החרום ברשויות המקומיות, והוא נותן מענה לחיזוק התשתיות ברשויות מקומיות הנמצאות במרחק של עד 40 ק"מ מגבול הצפון; עד 40 ק"מ מגבול רצועת עזה; וביהודה ושומרון.הרשויות המקומיות הזוכות יקבלו מימון של עד 90% מעלות המיזם. עם השלמת ביצוע הפעילות בפועל על-ידי הרשויות המקומיות והעברת אסמכתות על כך למשרד התקשורת, יועבר תשלום על היישום בהתאם למסגרת התמיכה ומספר המקלטים שאושר לכל רשות מקומית.שר התקשורת, שלמה קרעי : "כבר בתחילת הלחימה הבנו כי תקשורת היא מצרך חיוני ובמצבי חרום היא יכולה אף להציל חיים. כך פעלנו להרחבת מערך עידן פלוס ולתקציב להכנסתו למקלטים, כך פעלנו לאספקת שירותי תקשורת לוויניים ביישובי קו העימות וכך עכשיו עם מעגלים נוספים של שידורי חירום. הכנה וחיזוק העורף הם נדבך חשוב בדרך לניצחון".