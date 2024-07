אוניברסיטת קולומביה הדיחה שלושה בכירים בשל אנטישמיות

אוניברסיטת קולומביה הדיחה (8.7.24) שלושה מבכיריה בשל אמירות אנטישמיות במסרונים ששלחו בחודש מאי, בעיצומה של המחאה הפרו-פלשתינית. קולומביה גם הודיעה היום, כי החל משנת הלימודים שתיפתח בסתיו הקרוב, הסטודנטים ואנשי הסגל האקדמי והמינהלי יידרשו לעבור השתלמות נגד אפליה שתתמקד באנטישמיות.



קולומביה, השוכנת בעיר ניו-יורק, היא אחת מאוניברסיטאות העילית החשובות ביותר בארה"ב ובעולם. היא הייתה מוקד בולט של פעילות אנטי-ישראלית ואף אנטישמית על-רקע מלחמת חרבות ברזל, שאילצה את ראשיה להכניס לקמפוס את המשטרה כדי לפנות פורעים שהשתלטו על שטחים ציבוריים ופלשו למשרדים.



השלושה ימשיכו להיות מועסקים בקולומביה, אך הוצאו לחופשה בלתי מוגבלת בזמן והובהר שבכל מקרה לא יוחזרו לתפקידיהם הקודמים. נשיא תהאוניברסיטה, ד"ר נמאט שפיק, תיארה את הדברים כ"בלתי מקובלים ומדאיגים מאוד, ומייצגים התייחסות בלתי רצינית לדאגותיה וחוויותיה של הקהילה היהודית שלנו. המסרים עמדו בניגוד לערכיה של האוניברסיטה וקני המידה שלה". ההודעה באה חודש לאחר שהמסרונים פורסמו באתר השמרני

The Washington Free Beacon



המודחים הם: קריסטן קרום, דיקנית הסטודנטים לתואר ראשון; מתיו פטשניק, סגן הדיקן לסיוע לסטודנטים ומשפחותיהם; וסוזן צ'אנג-קים, סגנית דיקן והמנהלת האדמניסטרטיבית. דיקן הקולג' של קולומביה, ג'וזף סורט, יישאר בתפקידו, למרות ש-1,000 מאנשי סגל האוניברסיטה ובוגריה דרשו להדיחו, לאחר שפרסם שתי התנצלויות ושלח מכתב דומה להנהלת האוניברסיטה.



ב-31 במאי ערכה האוניברסיטה פאנל תחת הכותרת "חיים יהודיים בקמפוס: עבר, הווה ועתיד", שבין המשתתפים בו היו בריאן כהן, נשיא אגודת הסטודנטים ברנרד הלל בקולומביה, ודייוויד שיצר, לשעבר דיקן הפקולטה למשפטים וראש צוות המשימה של קולומביה למאבק באנטישמיות. שלושת המודחים וסורט היו בקהל, ואדם שישב מאחורי צ'אנג-קים צילם את המסרונים שהחליפו הארבעה. פטצ'ניק כתב שאחד המשתתפים בפאנל "מנצל לחלוטין את הרגע. הזדמנות נהדרת לגיוס כספים".



קרום התייחסה במסרונים שלה למאמר שפרסם ב-24 באוקטובר רב הקמפוס, יונה היין, ובו האשים את תומכי הפלשתינים בנורמליזציה של חמאס והזהיר שמדובר ב"רגע אל-חזור מבחינת קולומביה". קרום הוסיפה במסרונים לעמיתיה שני אימוג'ים של הקאה. ואילו סורט כתב לצ'אנג-קים, לאחר ששלחה הערה בוטה על כהן: LMAO - ראשי תיבות של laughing my ass off ("מצחיק לי את הישבן").



בהמשך, בוגרת של קולומביה שישבה בקהל החלה לבכות, כאשר תיארה את החוויות הקשות שעברה בתה כסטודנטית באותה אוניברסיטה. היא אמרה כי דיווחה על כך לאחת מרשויות קולומביה, ואחד מן השלושה הגיב: "מדהים מה $$$ יכולים לעשות".