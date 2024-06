הבחירות לפרלמנט האירופי: ציפיות להתחזקות הימין הקיצוני

למעלה מ-300 מיליון מצביעים ב-27 מדינות האיחוד האירופי בוחרים היום (9.6.24) את נציגיהם לפרלמנט האירופי בן 720 החברים – ועושים הרבה יותר מזה, מנתח ניו-יורק טיימס. מאזן הכוחות החדש בפרלמנט יעצב את המדיניות האירופית בחמש השנים הבאות בנושאים כגון האקלים, ההגירה, אוקראינה והמזרח התיכון.



הפרלמנט מאשר או דוחה חקיקה של האיחוד, כולל תקציבו בן למעלה מטריליון הדולרים, וממנה את בכירי הנציבות. בשנת 2019 נבחרה אורסולה פון-דר-ליין השמרנית לנשיאת הנציבות ברוב של תשעה קולות בלבד; מועמדותה השנה לכהונה שנייה עלולה להיתקל בבעיות קשות עוד יותר. סקרים צופים הישגים לימין והצטמקות של המרכז – מה שעלול לחייב אותה לכרות ברית עם הימין הקיצוני ולהסתכן באובדן תמיכת המרכז. התוצאות צפויות הערב החל מהשעה 19:30 (שעון ישראל).



המפלגות מתמודדות כל אחת בארצה, אך בפרלמנט הן משתלבות בקבוצות המתאימות. באופן מסורתי, הגדולה שבהן היא European People’s Party השמרנית, הכוללת מפלגות מרכז-ימין כגון הנוצרים-דמוקרטים של גרמניה והרפובליקנים של צרפת. פון-דר-ליין חברה בקבוצה זו, הצפויה לשמור על מעמדה כגדולה ביותר בפרלמנט עם אובדן מצומצם של מושבים. שתי מפלגות המרכז האחרות צפויות לאבד מכוחן: Socialists & Democrats הנוטה לשמאל צפויה לאבד 10% מהמושבים, ו-Renew Europe הליברלית בדרך למכה בדמות ירידה של 20%.



כאמור, הסקרים צופים הישגים משמעותיים לימין, המנהל קמפיין של אנטי-הגירה ולאומנות – אך מדובר במגוון של מפלגות ואישים מתחרים, מציין הטיימס. The European Conservatives and Reformists צפויים להגיע למקום הרביעי, עם זינוק אפשרי של 30% בכוחם לעומת 2019. מובילה אותם ראש ממשלת איטליה, ג'יורג'יה מלוני, העשויה להפוך ללשון המאזניים ולמי שתמיכתה תהיה חיונית מבחינתה של פון-דר-ליין. הדבר ירתיע מדינות אחרות, הרואות את מלוני כימנית-קיצונית בתחפושת של שמרנית, ומותחות ביקורת על מדיניותה בנושאי הגירה ולהט"בים.



קבוצת Identity and Democracy צפויה להגיע למקום החמישי עם התחזקות ניכרת בכוחה; מובילה אותה מארין לה-פן, הימנית-קיצונית מצרפת. קבוצה זו היא פופוליסטית ואנטי-ממסדית, ויש לה דעות נוקשות נגד הגירה. בשבועות האחרונים היא הייתה נתונה לטלטלה, לאחר שסילקה משורותיה את Alternative for Germany הימנית-קיצונית עוד יותר. הבדל חשוב בין שתי הקבוצות: מלוני תומכת בצורה ברורה באוקראינה, בעוד לה-פן נראית כפרו-רוסית; אבל אם יפעלו יחדיו, השתיים עשויות להוביל את הגוש השני בגודלו בפרלמנט האירופי.



הירוקים רשמו הישג נאה ב-2019 ומצאו מקום מיוחד לאג'נדה שלהם, אך צפויים להפסיד הפעם שליש מן המושבים. ולבסוף: השמאל צפוי לשמור פחות או יותר על כוחו הקיים. כל זה, מעיר הטיימס, בהנחה שהסקרים צודקים; הם מתקשים בשנים האחרונות לחזות את התוצאות, בין היתר בשל הפריסה הנרחבת של המצביעים וההשלכות השונות של גורמים מקומיים. מומחים מציינים, כי הסקרים נוטים להפריז בכוחו של הימין הקיצוני ולהמעיט בזה של תומכי האיחוד והירוקים, הנהנים ממוטיבציה וארגון גבוהים.