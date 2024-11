ארצות הברית / United States of America ארצות הברית של אמריקה (באנגלית: United States of America, בראשי תיבות: USA או US) היא רפובליקה פדרלית המורכבת מ-50 מדינות ומחוז פדרלי אחד. המדינה ממוקמת בצפון אמריקה, וגובלת בקנדה מצפון ובמקסיקו מדרום. ארצות הברית משתרעת על שטח של כ-9.8 מיליון קמ"ר, מה שהופך אותה למדינה השלישית בגודלה בעולם הן מבחינת שטח והן מבחינת אוכלוסייה, שמונה למעלה מ-330 מיליון איש. בירת ארצות הברית היא וושינגטון די.סי., והעיר הגדולה ביותר היא ניו-יורק.

יואב יצחק | מושגים