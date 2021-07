יו"ר המטות המשולבים של צבא ארה"ב, הגנרל מארק מיליי, חשש בשבועות האחרונים לכהונתו של הנשיא דונלד טראמפ, כי הוא עלול לנסות להשתמש בצבא כדי להישאר בשלטון. מיליי השווה את התבטאויותיו של טראמפ לאלו של אדולף היטלר ושאל את מקורביו האם לדעתם ייתכן ניסיון להפיכה צבאית מצד טראמפ. כך מגלים קרול לונינג ופיליפ רוקר, עיתונאים בוושינגטון פוסט, בספרם "I alone Can Fix It", העוסק בשנת הכהונה האחרונה של טראמפ.