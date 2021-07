יו"ר המטות המשולבים של צבא ארה"ב, הגנרל מארק מיליי, חשש בשבועות האחרונים לכהונתו של הנשיא דונלד טראמפ , כי הוא עלול לנסות להשתמש בצבא כדי להישאר בשלטון. מיליי השווה את התבטאויותיו של טראמפ לאלו של אדולף היטלר ושאל את מקורביו האם לדעתם ייתכן ניסיון להפיכה צבאית מצד טראמפ. כך מגלים קרול לונינג ופיליפ רוקר, עיתונאים בוושינגטון פוסט, בספרם "I alone Can Fix It", העוסק בשנת הכהונה האחרונה של טראמפ.על-פי קטעים מן הספר, המתפרסמים (יום ה', 15.7.21) בוושינגטון פוסט, עצבנותו של מיליי - אותו מינה טראמפ עצמו באוקטובר 2019 - גברה ככל שטראמפ המשיך לטעון בצורה שקרית שהוא ניצח בבחירות. מיליי אמר למקורביו, כי "בטנו מתהפכת" כאשר הוא מקשיב לשקריו של טראמפ והשווה ביניהם לבין הצתת הרייכסטג בפברואר 1933, אותה ניצל היטלר כדי לבצר את שלטונו הרודני. "זהו רגע רייכסטג. הבשורה של הפיהרר", הוסיף. מיליי ראה את עצמו כאחד המגנים האחרונים על הדמוקרטיה בימים שהיו מן השחורים בתולדות ארה"ב.בשנה שעברה נאלץ מיליי להתלוות אל טראמפ, כאשר צעד מן הבית הלבן אל כנסייה בכיכר לאפייט שהוצתה במהלך מהומות Black Lives Matter. משטרת וושינגטון פינתה בכוח מפגינים שלווים מן הכיכר הסמוכה לבית הלבן, כדי שטראמפ יוכל להתייצב בפתח הכנסייה ולהצטלם כאשר בידו תנ"ך. מיליי, שהיה אז בפגישה בחדר הסגלגל, התבקש להצטרף אליו בלא לדעת מהו היעד, וזעם על שהפך לכלי פוליטי בידי הנשיא.בעקבות זאת, אומרים לונינג ופרקר, החליט מיליי להשתמש בתפקידו כדי להבטיח שהבחירות יהיו חופשיות וללא כל מעורבות של הצבא. לאחר הבחירות בתחילת נובמבר הוא נעשה יותר ויותר מודאג, והזכיר שוב ושוב את שהתרחש בגרמניה בשנות ה-30. לאחר שהשתתף ב-10 בנובמבר בדיון על כוונת תומכי טראמפ להוציא לרחובות מיליון מתומכיו, הביע מיליי דאגה מהשוואה ל"חולצות החומות ברחובות" - אנשי המפלגה הנאצית שזרעו אלימות, הרס ומוות ברחובות ברלין לפני עלייתו של היטלר לשלטון.מאוחר יותר באותו ערב התקשר אל מיליי אחד מידידיו והביע דאגה שמא מקורבים לטראמפ מנסים לבצע הפיכה, ואמר לגנרל שהוא אחד הבודדים המונעים זאת. מיליי נרעש והתקשר ליועץ לשעבר לביטחון לאומי, ה"ר מק'מאסטר - אותו פיטר טראמפ - ושאל האם תיתכן הפיכה צבאית. שיחות אלו הובילו את מיליי לנהל שיחות בלתי רשמיות עם קצינים בכירים נוספים, כדי לגבש צעדים כיצד למנוע מטראמפ - כמפקד העליון - להשתמש בצבא בדרכים מסוכנות או בלתי חוקיות.מיליי סבר, שאם מישהו ירצה להשתלט על המדינה, יהיה עליו לתפוס את ה-FBI, את סוכנות הביון המרכזית (CIA) ואת משרד ההגנה, שבכולם הציב טראמפ את נאמניו בחודשים הקודמים. "הם עלולים לנסות, אבל הם לא יצליחו", אמר לכמה מעוזריו הקרובים ביותר. בשבועות הבאים הרגיע מיליי חברי קונגרס ופקידי ממשל מודאגים, אשר חלקו עימו את חששותיהם ולפיהם טראמפ עלול להשתמש בצבא כדי להישאר בתפקידו. "הכל יהיה בסדר. המעבר יהיה בדרכי שלום. ננחית את המטוס הזה בבטחה. זוהי ארה"ב. אנחנו חזקים. המוסדות מתנדנדים, אבל לא יישברו", אמר להם.בעבר פורסם, כי מייקל פלין - שהיה היועץ לביטחון לאומי הראשון בממשל טראמפ, ונאלץ להתפטר לאחר חודש בלבד בשל קשריו עם גורמים רוסים - הציע לטראמפ בשלהי 2020 להשתמש בצבא כדי לקיים מחדש את הבחירות בהן הפסיד בהפרש קטן ל ג'ו ביידן . פרסומים אלו לא הוכחשו בידי איש מן המעורבים.עוד מגלים לונינג ורוקר, כי בדצמבר שעבר נפוצו שמועות שטראמפ מתכוון לפטר את ראש ה-CIA, ג'ינה הספל (אותה הוא מינה לתפקיד), ולמנות במקומה את מקורבו קאש פאטל. מיליי החליט להתערב והתעמת עם ראש הסגל, מארק מדואוז, במשחק הפוטבול השנתי בין הצבא לצי בו נכחו טראמפ ובכירים נוספים. "מה לעזאזל הולך כאן?", שאל מיליי את מדואוז. "מה אתם עושים?". מדואוז השיב: "אל תדאג". מיליי הגיב: "תיזהרו".לאחר הסתערות תומכיו של טראמפ על הקפיטול ב-6 בינואר, התקשרה היו"ר הדמוקרטית של בית הנבחרים, ננסי פלוסי , אל מיליי וביקשה ערבויות לכך שטראמפ לא יוכל להפעיל נשק גרעיני. "הבחור משוגע. הוא מסוכן. הוא מניאק", אמר פלוסי למיליי. הוא השיב: "גבירתי, אני מבטיח לכך שיש במערכת איזונים ובלמים".פחות משבוע לאחר מכן, כאשר בכירי הצבא ורשויות האכיפה התכוננו להשבעתו של ביידן, אמר מיליי שהוא נחוש בדעתו למנוע חזרה על אירועי הקפיטול. "כל מי שבחדר - שוטרים וחיילים - נעצור את החבר'ה הללו ונבטיח שהעברת השלטון תהיה בדרכי שלום. אנחנו נקיף את העיר בטבעת פלדה והנאצים לא ייכנסו". בטקס ההשבעה ישב מיליי מאחורי ברק אובמה ומישל אובמה. בני הזוג שאלו אותו כיצד הוא מרגיש, ומיליי השיב: "לאיש אין היום חיוך יותר מאשר לי. אתם לא יכולים לראות את זה מתחת למסיכה, אבל זה המצב".