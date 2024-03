המערב בפעולה מתואמת נגד מרגלי הסייבר הסינים

דונלד טראמפ איננו אדם דתי במיוחד, אם בכלל – וגם תומכיו מודים בכך. הוא הולך לכנסיות לצורך עצרות בחירות יותר מאשר לתפילות; לדבריו התנ"ך הוא הספר האהוב עליו, אבל באותה נשימה מזכיר את ספרו-שלו, "The Art of the Deal". אבל אתמול (26.3.24) – לאחר ששיווק מזכרות הנושאות את תמונת המעצר שלו, נעלי ספורט וכרטיסי משחק – הודיע טראמפ על יוזמה שמטרתה לקשר את עצמו עוד יותר לספר הקדוש של הנוצרים: תנ"ך "God Bless the USA", שחלק מההכנסות ממכירתו יגיעו לכיסו.