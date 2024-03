בישיבה היום דנה הוועדה בהצעה חדשה להטיל הגבלות על פתיחת חנויות חדשות, בהתאם לבקשת היו"ר ביטן מהישיבה הקודמת. בדיון חל עימות בין מנכ"לית רשת BE של שופרסל, עינת פלד שפירא, למנכ"ל סופר פארם, ניצן לביא. לביא טען כי "שופרסל מנסה בצורה צינית למנוע מאיתנו לפתוח חנויות, בעוד שהיא יכולה לפתוח חנויות איפה שהיא רוצה". פלד שפירא אמרה מנגד כי לשופרסל יש תחרות בעולם המזון, יש עליה פיקוח והיא עובדת בשקיפות וחל עליה חוק המזון, כאשר הבעיה בענף הפארם היא עם מיקומים אטרקטיביים בהם היא בנחיתות. במהלך העימות אף אמרה פלד שפירא ללביא: "התרגלתי שאתה מרים עלי את הקול, אני מקווה שלאשתך ולבנות שלך אתה לא מדבר ככה".



בפתח הדיון ציין היו"ר ביטן כי יש בעיה בהטלת מגבלות גאוגרפיות על פתיחת חנויות. הוא הוסיף כי למרות שרשות התחרות ומרכז המחקר והמידע של הכנסת סבורים שאין במצב הנוכחי פגיעה בתחרות, עדיין חברי הכנסת סבורים כי ישנה תחרות לא הוגנת בגלל הגודל של סופר פארם לעומת כל השאר. "סופר פארם מחזיקים ביותר מ-75% מהשוק, וכמה שניסינו למצוא מתווה שיגן על החלשים יותר לא מצאנו כזה ולכן החלטנו לטפל במרכזי המסחר ובקניונים החדשים" אמר היו"ר ביטן. ח"כ אזולאי מתח ביקורת על כך שרשות התחרות טענה כי היא תצטרך תקנים רבים כדי לבצע אכיפה, ואמר כי זה לא נכון להגביל חקיקה בגלל זה.



מנכ"לית BE, עינת פלד שפירא, ציינה כי בשוק הפארם יש שלושה שחקנים בקושי וסופר פארם שולטת במעל 80% מהשוק. "סופר פארם תמשיך להיות מונופול עוד הרבה שנים, אנחנו רק רוצים לסדוק את זה ולאפשר תחרות". היא הציעה לבחון הגבלות גאוגרפיות לפי ערים, ולבדוק בהן את מספר החנויות. היו"ר ביטן אמר כי איש לא מונע מהם לפתוח חנויות, ופלד שפירא ציינה כי יש בעיה של שטחי מסחר.



לביא הוסיף: "אין בעיה של שטחי מסחר, ואין להם שום מגבלה על פתיחת חנות. הם מחליטים לפתוח או לא משיקולים רבים אחרים. יש 430 סניפים של שופרסל בישראל, ושטחי המדף לפארם בהם גדולים עשרות מונים ממה שיש בחנות פארם או בית מרקחת. הם שולטים בשוק וניסו לחוקק חוק שמבלבל את התחרות. ההצעה שהונחה בתחילת השבוע היא יותר מחמירה ממה שדובר בתחילה. אם תקטינו את השטח לא יהיו בכלל בתי מרקחת. בישראל יש 12 קניונים שהשטח שלהם הוא מעל 27 אלף מ"ר ויש בהם את כל המתחרים, כשמישהו רוצה לפתוח סניף הוא פותח. הם לא רוצים לפתוח וגם רוצים לגרום לנו לא לפתוח. שופרסל בצורה צינית מנסה למנוע מאיתנו לפתוח חנויות, היא יכולה לפתוח איפה שהיא רוצה".



בתגובה לכך אמר היו"ר ביטן כי סופר פארם כבר שולטת במקומות הכי איכותיים, ויש במקומות הישנים בעיה. פלד שפירא ציינה כי סופר פארם מחזיקה 80% מהשוק, ולביא השיב כי המונופול היא שופרסל ובגלל זה מחירי המזון עלו ומחירי הפארם ירדו.



במהלך הדיון הייתה התייחסות גם לשטחי הקניונים ומרכזי המסחר עליהם תחול ההצעה, בתחילה דובר על אזורים בשטח של מעל 15 אלף מ"ר. ח"כ אזולאי ביקש לבחון פתיחת חנויות חדשות במרכזי מסחר שגודלם מעל 7,500 מ"ר, ואמר כי לא נוח לו הוויכוח בין שתי החברות. "הבעיה האמתית היא רשות התחרות, אתם אשמים במה שקרה. למה קופות החולים לא עובדים עם רשתות הפארם? רשות התחרות לא מרימה את הכפפה זה בידיים שלה והיא צריכה לחייב את קופות החולים לעבוד איתם, אז הייתה תחרות יותר גדולה. צריך לבדוק גם בערים הקטנות למה אין עוד מתרים", אמר.



ח"כ דנינו ציין כי הוא מקווה שיספיק עד סוף השבוע להגיש הצת חוק שתחייב את קופות החולים לעשות הסכם עם כל בתי המרקחת, וזה יפתח את התחרות. הוא הוסיף, כי "צריך להגיד כל הכבוד לסופר פארם שהגיעו לערים הקטנות והחזיקו שם עובדים".



נציג רשות התחרות,, איל שפירא, ביקש שלא להצביע על ההגבלות הגאוגרפיות ואמר כי הנושא מצריך בדיקה מעמיקה יותר. היו"ר ביטן אמר כי גם עוד שנה הנושא לא יהיה לעוס, ושפירא ציין כי הנושא מורכב. היו"ר ביטן ביקש תיקונים להגבלות הגאוגרפיות, וביקש כי הן יחולו בהוראת שעה לחמש שנים, כדי לבחון את היישום. בנוסף הוא ביקש כי בערים קטנות, בהן עד 40 אלף תושבים, תעשה בדיקה גם של התחרות, וכן להחיל את הדרישה לבדוק פתיחת סניפים חדשים על חנויות בגדול של 250 מ"ר ומעלה באזורי מסחר שבשטח של 12 אלף מ"ר ומעלה.



בתגובה לכך טען מנכ"ל סופר פארם לביא כי זה יפגע בתחרות, בעוד שמנכ"לית BE פלד שפירא טענה כי זה ייצר תחרות. נציג אגף התקציבים באוצר, גל ברנס, אמר כי הוא מאוד מוטרד מכך שיש מתחרים שזוקרים נתונים שלא ניתן לבדוק תוך זמן קצר. היו"ר ביטן זעם: "הייתם צריכים לראות מזמן שסופר פארם היא 80% ולטפל בזה". ברנס השיב כי העקרונות לא נלמדו כמו שצריך, וביקש שהממשלה תבוא עם הצעה חדשה, מגובה בנתונים, אחרי הפגרה. היו"ר ביטן ביקש לבצע את הבדיקה כמה שיותר מהר והודיע כי ההצבעה תתקיים אחרי הפגרה. "הנושא הוא באמת בעייתי ומסובך מאוד, אני לא מאמין שתביאו הצעה מיוחדת במינה", סיכם.

