ניו-יורק טיימס: משרד התפוצות ניהל קמפיין חשאי מול מחוקקים אמריקנים

משרד התפוצות, בראשותו של עמיחי שיקלי , החל בסמוך לפרוץ המלחמה לנהל מסע השפעה חשאי להשפעה על מחוקקים אמריקנים ודעת הקהל בארה"ב. המהלך כלל שימוש במאות חשבונות מזויפים שהעלו תכנים לרשתות החברתיות - אופן פעולה המזוהה עם משטרים כגון אלו של סין ורוסיה. כך חושף (5.6.24) ניו-יורק טיימס.משרד התפוצות שכר ב-2 מיליון דולר את חברת השיווק הפוליטי התל אביבית Stoic. השבוע מסרה חברת OpenAI, כי זיהתה פעילות של סטואיק שביקשה להשתמש בכלי הבינה המלאכותית שלה כדי להשפיע על קהלים בארה"ב, ישראל, קנדה, הודו וגאנה; אותה חברה צוינה גם בדוח הסיכונים הרבעוני שפרסמה בשבוע שעבר חברת מטא. משרד התפוצות הכחיש שהוא עומד מאחורי הקמפיין ושיש לו קשר עם סטואיק; החברה סירבה להגיב.לדברי הטיימס, בשיאו של הקמפיין הופעלו מאות חשבונות מזויפים שהתחזו לאמריקנים אמיתיים ברשתות X, אינסטגרם ופייסבוק. חשבונות אלו פנו ליותר מחצי תריסר מחוקקים והתמקדו בחברי קונגרס שחורים מן המפלגה הדמוקרטים. בראשם היו מנהיג המיעוט בבית הנבחרים, האקים ג'פריס, והסנאטור רפאל וורנוק מג'ורג'יה, עם פוסטים שדחקו בהם לאשר את מימון המאמץ המלחמתי של ישראל. רבים מן הפוסטים נוצרו בעזרת ChatGPT של OpenAI. הקמפיין כלל גם יצירת שלושה אתרים מזויפים שהציגו מאמרים פרו-ישראלים, בלא לומר שממשלת ישראל עומדת מאחוריהם.לדברי הטיימס, זוהי הפעם הראשונה בה יש הוכחות מתועדות לקמפיין של ממשלת ישראל שנועד להשפיע על הממשל האמריקני. מסעות כאלו אינם שכיחים וקשה להוכיח שממשלות עומדות מאחוריהם; ארה"ב עצמה מנהלת מסעות השפעה, וכך גם אירן, קוריאה הצפונית , סין ורוסיה. אלא שכאשר מדובר במדינות רודניות, אחד המאפיינים הבולטים הוא הפעלת חשבונות מזויפים.מטא ו-OpenAI מסרו בשבוע שעבר, כי לקמפיין - שרק כעת מקושר לממשלת ישראל - לא הייתה השפעה נרחבת. החשבונות המזויפים זכו ל-40,000 עוקבים בשלוש הרשתות החברתיות הגדולות, אך ייתכן שרבים מהם היו בוטים ולא הניבו קהל ממשי נרחב.לדברי הטיימס, המבצע החל בשבועות הראשונים של המלחמה, כאשר עשרות חברות הזנק ישראליות קיבלו בדוא"ל הזמנה לפגישה דחופה במטרה להפוך ל"חיילים דיגיטליים". כמה מן התכתובות נשלחו בידי פקידים בממשלת ישראל, ואחרות - בידי גורמים פרטיים. הפגישה הראשונה התקיימה בתל אביב באמצע אוקטובר, נועדה להעלאת רעיונות ונכחו בה נציגים ממשלתיים.לאחר מכן שכר משרד התפוצות את שירותיה של סטואיק כדי לפעול בארה"ב; הטיימס אומר שברשותו מסמכים המוכיחים זאת. חברות אחרות נשכרו לנהל קמפיינים נוספים, אמר פקיד ישראלי. רבים מן החשבונות המזויפים התחזו לסטודנטים, אזרחים מודאגים ושכנים, והם כללו מאמרים ומספרים שתמכו בעמדתה של ישראל במלחמה.כאמור, הקמפיין כלל גם הקמת שלושה אתרים מזויפים; אחד מהם נקרא "Non-Agenda" ואחד אחר - "UnFold Magazine". הם כללו תכנים שנגנבו מ וול סטריט ז'ורנל ו-CNN. חשבונות מזויפים באתר שיתוף התכנים Reddit שיתפו מאמרים אלו בהציגם אותם כאילו מקורם באתרי חדשות אמיתיים."הקמפיין היה חובבני", כותב הטיימס. "תמונות פרופיל בהן נעשה שימוש בחלק מן המאמרים לא תאמו את הדמויות הפיקטיביות שהתיימרו לייצג והלשון הייתה מאולצת. כך למשל, בשני מקרים הוצגו תמונות של גברים שחורים לצד ההגדרה "אישה יהודייה בגיל העמידה". ב-118 פוסטים הופיע אותו משפט באנגלית קלוקלת: I gotta reevaluate my opinions due to this new information.