לאזן את התזונה

יש מאכלים שכדאי או לא מומלץ לאכול יחד. עיקרון הסינרגיה בין מזונות מזהה כיצד מזונות מסוימים מציעים יותר תועלת תזונתית יחד מאשר אם הם נצרכים בנפרד. אפשר לחשוב על כך כעל "אחד ועוד אחד שווים שלוש".



כיצד נוכל לשפר את התזונה בעזרת שילובי מזון



- ירקות צבעוניים עם מעט שומן. פירות וירקות רבים מכילים תרכובות הנקראות קרוטנואידים, פיגמנטים טבעיים שמעניקים לפירות וירקות שונים כמו עגבניות, גזר ותרד את צבעם. הפיגמנטים הספציפיים נקראים ליקופן, בטא-קרוטן ולוטאין, בהתאמה.



קרוטנואידים מתפקדים כנוגדי חמצון בגוף, וזו אחת הסיבות לכך שצריכת פירות וירקות היא חלק חשוב כל כך בשמירה על תזונה בריאה. התרכובות החשובות הללו הן מסיסות בשומן, מה שאומר שכשאתם אוכלים ירקות עם מעט שומן, הגוף יכול לספוג יותר קרוטנואידים. לכן, הוספת מעט שומן בריא מאבוקדו או שמן זית לסלט תעזור לכם לספוג את הקרוטנואידים שמצויים בחסה רומית, גזר ועגבנייה.



- ויטמין C עם ירקות ודגנים המכילים ברזל. ברזל מגיע בשתי צורות; ברזל המי המצוי בדגים, בשר ועופות ונספג בגוף בקלות רבה יותר בהשוואה לברזל לא-המי המצוי במזון מן הצומח.



כאשר אתם צורכים ויטמין C עם מקור ברזל, הגוף יספוג את הברזל טוב יותר. אין צורך בכמויות גדולות - כמות הוויטמין בתפוז אחד או עגבנייה אחת יכולה כמעט לשלש את ספיגת הברזל. לכן, העגבניות בתבשיל הבולונז יעזרו לספוג את הברזל בבשר, תותים יעזרו לספוג את הברזל בדגני הבוקר, והברזל בתרד ייספג טוב יותר אם תוסיפו כמה חתיכות תפוזים או אשכוליות לסלט התרד.



- לימון ותה ירוק. פיטונוטריאנטים בתה ירוק שמיוצרים באופן טבעי ומכילים כמה נוגדי חמצון ייחודיים ומועילים הנקראים קטצ'ינים, פועלים כדי לסייע בהגנה על תאי הגוף והרקמות מפני נזקי חמצון. כאשר אתם מוסיפים לימון לתה ירוק, ויטמין C מסייע לגוף לספוג את התרכובות המועילות הללו. אם אתם לא אוהבים לימון בתה, אכלו במקביל פרי עשיר בוויטמין C כמו קערת פירות יער או תפוז.



- דגים ועלים ירוקים. כשאתם שותים חלב שמועשר בוויטמין D, הוויטמין עוזר לגוף לספוג את הסידן בחלב. אבל יש עוד אפשרות מצוינת לצרוך את שני אבות המזון האלה: דגים וירקות. דגים שומניים כמו סלמון ומקרל מספקים ויטמין D, ועלים ירוקים כמו עלי לפת, ירקות, חרדל וקייל מספקים סידן. החיבור ביניהם יעזור לגוף לספוג את הסידן בירקות.



של מזון צמחי. מזונות צמחיים הכוללים פירות, ירקות וקטניות הם מקורות מצוינים לנוגדי חמצון. התועלת נוגדת החמצון מתעצמת כאשר אתם צורכים אותם יחד. שילוב של תפוזים, תפוחים, ענבים ואוכמניות הוכח כבעל יכולת נוגדת חמצון גבוהה יותר בהשוואה לצריכת כמות זהה של כל פרי בנפרד.