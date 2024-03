הלם מפקדים

הערות

1. Points in American History", 1955 Turning – "Chance or Destiny, Handlin O..

2. בכל מקרי הכישלון והמחדל, הבחינו לוחמים או מפקדים זוטרים חדי-מוח באיוולתם של המפקדים הבכירים מהם, והזהירו מפני תוצאותיה. הם גם אלה ש"הוציאו את הערמונים מן האש". במלחמת יום הכיפורים היה איש המודיעין, סגן סימן-טוב, אחד מאלה שהזהירו את המפקדים – וננזפו.

3. טולסטוי, ״מלחמה ושלום״, עמ׳ 161-160.

4 . כך עשו גם הגנרלים הגרמנים רומל וגודריאן בפולין ובצרפת, במלחמת העולם השנייה (ראה להלן).

5. משה דיין סבר שמלחמת ששת הימים הייתה מהלך של הכרעה, לא רק צבאי אלא גם אסטרטגי-מדיני, ולאחריה יזנחו שליטי מדינות ערב את דרך המלחמה בישראל, ישלימו עם קיומה של ישראל באזור, ויבקשו לקיים אִתה יחסי שלום (ראה להלן).

6. זיכרונות הגנרל קולינקור, 1935.

7. Warner P., "The Crimean War", 1972 .