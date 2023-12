להילחם בסרטן האנטישמיות

הערה בסוגריים: כל השיטה הזאת, של מינוי בכירים ביטחוניים לשלוש שנים עם אפשרות לשנה רביעית, צריכה לעבור מן העולם (נדמה לי שגם הייתה הצעת חוק כזאת בשנים האחרונות). אם אותו בכיר כושל או חלילה מושחת – צריך להיות נוהל שיאפשר להדיח אותו (תוך מניעת פוליטיזציה ושרירותיות). ואם הוא מוצלח, למה שיצטרכו הוא והארגון להיות במתח ואולי להתרפס בפני השר הממנה? סגור סוגריים.



אמרה אמריקנית ידועה קובעת: Fool me once – shame on you; fool me twice – shame on me. דהיינו: מי שנופל פעמיים בפח של אותו אדם, יכול לבוא בטענות רק לעצמו. האם זה מה שקורה ל בני גנץ עם בנימין נתניהו ? הרי נתניהו כבר רימה אותו בממשלת האחדות של 2020, ולמרות זאת הוא חזר ל ממשלה בשבוע הראשון של המלחמה – וכעת גנץ מצפה מנתניהו לקיים את ההסכם עימו ולמנוע את אי-הארכת כהונתה של נציבת השב"ס, קתי פרי, בידי איתמר בן-גביר.הערה בסוגריים: כל השיטה הזאת, של מינוי בכירים ביטחוניים לשלוש שנים עם אפשרות לשנה רביעית, צריכה לעבור מן העולם (נדמה לי שגם הייתה הצעת חוק כזאת בשנים האחרונות). אם אותו בכיר כושל או חלילה מושחת – צריך להיות נוהל שיאפשר להדיח אותו (תוך מניעת פוליטיזציה ושרירותיות). ואם הוא מוצלח, למה שיצטרכו הוא והארגון להיות במתח ואולי להתרפס בפני השר הממנה? סגור סוגריים.טענתו של בן-גביר, לפיה ההסכם בין הליכוד למחנה הממלכתי אינו מחייב אותו, היא הבל ורעות רוח. הוא וחברי מפלגת ו הצביעו בעד צירופם של גנץ וחבריו וידעו היטב שזהו אחד התנאים. אבל לא בן-גביר יחמיץ הזדמנות להפגין את בריונותו (כולל בהתקפות אישיות גסות על גנץ) ולנקום על סילוקו ממוקדי ההכרעה הצבאיים. בן-גביר גם יודע היטב שנתניהו צריך אותו הרבה יותר מאשר את גנץ, כי הוא יכול להפיל את הממשלה, בעוד גנץ הוא יריב מסוכן ממנו כדאי להיפטר בהקדם האפשרי.נתניהו, כמו נתניהו, צפוי להעדיף את האינטרס הפוליטי שלו על פני טובת המדינה, גם בעיצומה של מלחמה (בדיוק כשם שאמש נכנע ללחציהם של בן-גביר ו בצלאל סמוטריץ ' וביטל דיון בקבינט המלחמה על "היום שאחרי"). ואילו גנץ, כמו גנץ, יבלע את הרוק וימשיך הלאה לטובת המדינה. בהנחה שזה מה שיקרה, אחרי הדחיינות הרגילה של נתניהו, נקבל עוד הוכחה מדוע האיש חייב ללכת.