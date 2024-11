מינוי מאסק בפרויקט הייעול הממשלתי מעורר חששות אתיים, לצד הבטחות לקיצוץ 2 טריליון דולר

בהכרזה על היוזמה, ציין טראמפ כי ה-DOGE ישתף פעולה עם הבית הלבן והמשרד לניהול תקציב כדי "להוביל רפורמות מבניות רחבות היקף" בכל סוכנויות הממשל, עם דדליין שנקבע ל-4 ביולי 2026. חשבון ה-DOGE בפלטפורמת X (לשעבר טוויטר) פרסם קריאה ל"מהפכנים אינטלקטואלים בעלי IQ גבוה במיוחד" להצטרף למאמץ ללא תשלום.



מאסק, האיש העשיר בעולם ותומך בולט של טראמפ, טוען שיוכל לקצץ 2 טריליון דולר מתקציב הממשל. עם זאת, מבקרים טוענים כי האינטרסים העסקיים הנרחבים של מאסק יוצרים סיכונים אתיים משמעותיים, עם השוואות לפרשה השנויה במחלוקת של קרל אייקן בקדנציה הראשונה של טראמפ.



לקחים מפרשת קרל אייקן



ב-2017, מינה טראמפ את קרל אייקן כיועץ לא רשמי ללא תשלום בנושא רפורמה רגולטורית. כהונתו של אייקן נמשכה שבעה חודשים בלבד, והסתיימה בעקבות טענות שניצל את תפקידו לקדם שינויים ברגולציות האנרגיה שהיטיבו עם החברה שבבעלותו, CVR Energy.



בעוד שהתובע הכללי חקר את פעולותיו של אייקן, לא הוגשו נגדו כתבי אישום. עם זאת, מבקרים, כולל חברי קונגרס מהמפלגה הדמוקרטית, טענו שאייקן הפיק רווחים אישיים מתפקידו כיועץ. אייקן הכחיש כל עוולה וטען במכתב ההתפטרות שלו כי תפקידו לא הציג ניגודי עניינים.



הפרשה הותירה רושם שלילי ומתמשך. חברי קונגרס, דוגמת הסנאטורית אליזבת וורן, ממשיכים להטיל ספק במינויים דומים. "זה כמו לתת לשועל לשמור על הלול", אמר בזמנו אנדרו סטולטמן, מומחה למשפט ניירות ערך.



סיכונים אתיים גדולים למאסק



תיק העסקים הרחב של מאסק, הכולל את טסלה, ספייס-אקס, ניורלינק וחברת הבורינג, מעלה חששות כבדים לניגודי עניינים. מבקרים, כמו ריצ'רד פיינטר, לשעבר יועץ האתיקה הראשי בבית הלבן בממשל



"יש כאן מיליארדר עם שליטה משמעותית ברשתות חברתיות, רכבים חשמליים ותוכניות חלל פרטיות, שמופקד כעת על פיקוח רפורמות כמעט בכל סוכנות ממשלתית", אמר פיינטר ל-USA Today. "הפוטנציאל לניגודי עניינים הוא עצום."



לפי ארגון Good Jobs First, חברותיו של מאסק נקנסו במצטבר בכמעט 100 מיליון דולר בעשרות תביעות פדרליות. ספייס-אקס, למשל, ספגה קנסות בגין הפרות בטיחות, עבודה וסביבה.



תגובות פוליטיות ודאגה ציבורית



מנהיגים מהמפלגה הדמוקרטית הביעו סקפטיות לגבי מינויו של מאסק, כשהם משווים את המצב לזה של אייקן. הסנאטורית וורן לעגה למינוי ה-DOGE בפוסט ב-X: "שני אנשים עושים את עבודתו של אדם אחד. ממש יעיל." מאסק השיב בציניות: "בניגוד אליך, אף אחד מאיתנו לא מקבל שכר. ה-DOGE יעשה דברים גדולים למען העם האמריקני. ההיסטוריה תשפוט."



דניאל בריאן, נשיאת ארגון Project On Government Oversight, הביעה חשש לגבי השפעתו הפוטנציאלית של מאסק: "אייקן התפטר כשהסערה הציבורית הגיעה לשיאה. אני לא רואה שלמאסק יש את אותה תחושת אחריות."



ה-DOGE יעמוד בפני בחינה קפדנית כאשר יחל במשימתו לייעול פעולות הממשל הפדרלי. מבקרים טוענים שהובלת מאסק ורמאסוואמי, לצד האינטרסים העסקיים שלהם, עלולה לערער את אמינות הפרויקט. ככל שמחוקקים וארגונים למען שקיפות דורשים חשיפה מלאה, האתגרים האתיים סביב היוזמה השאפתנית רק צפויים להחריף.

